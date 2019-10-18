Нью-Йорк, США, , 08:20 — REGNUM Венесуэла по итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН оказалась в числе 14 стран, которые войдут в 2020—2022 годах в состав Совета ООН по правам человека. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости.

Всего в данный совет, регулярно меняющий свой состав, входит 47 стран. По итогам голосования свой голос за Венесуэлу отдали 105 из 193 стран.

Кроме Венесуэлы, в состав на правах новых его членов вошли Армения, Германия, Индонезия, Ливия, Мавритания, Маршалловы Острова, Намибия, Нидерланды, Польша, Судан, Южная Корея и Япония.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия официально вынесла на рассмотрение ООН инициативу по переносу комитета Генассамблеи ООН из Соединённых Штатов.