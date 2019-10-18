Париж, , 08:15 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он «достаточно уверен» в том, что британский парламент ратифицирует соглашение по Brexit, сообщает Le Figaro.

«Я удовлетворен тем, что нам удалось найти соглашение», — заявил президент Франции, когда прибыл в Брюссель для участия в заседании группы в Европейском парламенте.

Приветствуя «хорошие новости», глава государства также отметил, что «уверенность сопровождается законной осторожностью, поскольку, исходя из истории, мы знаем, что британский парламент может быть не согласен».

«Я хочу верить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получит большинство, чтобы поддержать этот горячо обсуждаемый договор», — заявил Эммануэль Макрон.

Для президента Франции соглашение «отвечает целям: с европейской стороны защищать целостность единого рынка и свободы, а с британской — иметь все гарантии для сохранения их целостности».

«Это соглашение является хорошим компромиссом», — добавил Эммануэль Макрон, высоко оценивая «очень качественную работу», проделанную главным переговорщиком Брюсселя по Brexit Мишелем Барнье и его командой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Елисейском дворце в Париже отметили «позитивный импульс» в переговорах между Евросоюзом и Лондоном по Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: Париж приветствует «позитивный импульс» в переговорах по Brexit