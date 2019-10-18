Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Соединенные Штаты и Италию объединяют культурные связи «со времен Древнего Рима», заявил президент США Дональд Трамп на встрече с итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

«США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима», — приводит слова Трампа Белый дом на странице в Twitter.

Пользователи соцсети напомнили главе Белого дома, что Древний Рим начался в восьмом веке до нашей эры и рухнул к пятому веку нашей эры, тогда как США приняли Декларацию независимости в 1776 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время совместной пресс-конференции формальный глава итальянского государства призвал Трампа пересмотреть вопрос о введении новых пошлин в отношении товаров из ЕС (в том числе из Италии), однако глава Белого дома, сделав несколько комплиментов в адрес Италии, отвечать на этот вопрос по сути не стал.

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