Пермь, , 07:44 — REGNUM Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров положительно оценил самостоятельную работу правительства Пермского края по разработке мероприятий, которые могли бы повысить эффективность национальных проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Игорь Комаров 17 октября посетил столицу Прикамья, где провел совещание с обсуждением темы реализации нацпроектов в регионе.

«Мы видим, что есть вопросы, но они рабочие. Я надеюсь, что поручения, которые были даны президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по реализации национальных проектов, в целом будут успешно выполнены», — сказал он.

Комаров отметил, что обсуждались мероприятия, способные повысить эффективность нацпроектов. В частности, в рамках проекта «Здравоохранение» положительное влияние оказывают не только введение оборудования и создание новых медицинских учреждений, но и таргетирование основных групп населения, снижение рисков заболеваний, правильное соотношение финансирования, диспансеризация.

«Правительство края самостоятельно разрабатывает мероприятия, которые могли бы повысить эффективность нацпроектов, и это положительный момент», — подчеркнул он.

Губернатор Прикамья Максим Решетников обратил особое внимание на то, что в 2019—2024 годах регион получит значительную финансовую поддержку на реализацию нацпроектов: 46,3 млрд рублей — из федеральной казны и почти 13 млрд — из краевой.