Нью-Йорк, США, , 07:33 — REGNUM Россия официально вынесла на рассмотрение ООН инициативу по переносу комитета Генассамблеи ООН из Соединённых Штатов.

Генеральная Ассамблея ООН Patrick Gruban

Разработанный российской стороной проект уже внесён на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения, сообщает источник ТАСС.

Заседание этого комитета Москва предложила провести в австрийской столице или в Женеве (Швейцария).

Читайте также: МИД РФ: Перенос комитетов Генассамбеи ООН из США в ЕС осуществим

Напомним, российская инициатива связана с тем, что в Нью-Йорке стало сложно проводить международные дипломатические встречи, поскольку Вашингтон препятствует въезду в США российских дипломатов и переводчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме приветствовали шаг по деамериканизации ООН