Нью-Йорк, США, 18 октября 2019, 07:33 — REGNUM Россия официально вынесла на рассмотрение ООН инициативу по переносу комитета Генассамблеи ООН из Соединённых Штатов.
Разработанный российской стороной проект уже внесён на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения, сообщает источник ТАСС.
Заседание этого комитета Москва предложила провести в австрийской столице или в Женеве (Швейцария).
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Напомним, российская инициатива связана с тем, что в Нью-Йорке стало сложно проводить международные дипломатические встречи, поскольку Вашингтон препятствует въезду в США российских дипломатов и переводчиков.
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