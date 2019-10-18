Белград, , 09:16 — REGNUM 16 октября Глава парламентской делегации Ирана Фатима Хоссейни на 145-м саммите Межпарламентского союза в Белграде в ответ на многочисленные обвинения делегации из Манамы заявила, что террористы региона пользуются поддержкой различных политических режимов, таких, как бахрейнский. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Фатима Хоссейни также заявила, что Бахрейн, обвиняющий Иран в атаках на саудовский НПЗ и развязывании танкерной войны в Персидском заливе, «искажает реалии региона». Она назвала соответствующие обвинения бахрейнской делегации ложными и фиктивными.

«Удивительно тот факт, что страны, поддерживающие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и Аль-Каиду (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) делают столь враждебные замечания против своих соседей», — отметила депутат.