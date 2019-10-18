Тегеран, , 09:08 — REGNUM 17 октября президент Ирана Хасан Рухани на своей странице в Twitter заявил, что лучший инструмент реформирования общества — это избирательные урны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, определение курса реформ, борьба с экстремизмом и достижение верховенства «праведных мыслей» — основные задачи избирательного процесса. Хасан Рухани отметил, что голосование позволяет каждому человеку выбрать тот путь развития общества, который он считает наиболее подходящим.

Президент напомнил о выборах в Меджлис исламского совета (парламент) Ирана в 2020 году и призвал голосовать за те силы, которые окажутся «наиболее компетентными, мудрыми и готовыми принести себя в жертву стране».