Тегеран, 18 октября 2019, 09:16 — REGNUM 17 октября руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что в Иране был создан специальный комитет, который на данный момент прорабатывает четвертый частичный отказ страны от обязательств по СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
Чиновник напомнил о том, что Исламская республика по-прежнему ждет от своих партнеров, особенно от европейских, выполнения обязательств по «ядерной сделке», в противном случае страна продолжит отказываться от СВПД и дальше.
Махмуд Ваези подчеркнул, что комиссия тщательно изучит намерения европейских государств выполнять «ядерную сделку» и на следующей неделе представит президенту Ирана Хасану Рухани доклад, после чего будет принято решение о четвертом частичном отказе от СВПД.