Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM В Свердловской области до конца 2019 года на автодорогах планируется установить 13 стационарных камер фотовидеофиксации. Об этом заявил заместитель губернатора Азат Салихов, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

Как уточнил Азат Салихов, в настоящий момент на дорогах Свердловской области функционируют 115 стационарных и 65 передвижных камер фотовидеофиксации.

Отметим, что в регионе стартовала социальная акция «Однозначно», направленная на профилактику нарушений Правил дорожного движения: превышение скоростного режима, игнорирование дорожных знаков. В рамках акции также планируется проведение профилактических мероприятий в учебных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на дорогах Екатеринбурга также решили увеличить количество камер наблюдения и фиксации.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2019 году на дорогах Екатеринбурга установят 20 новых камер видеофиксации