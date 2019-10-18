Тегеран, , 09:48 — REGNUM 17 октября депутат Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Хоссейн Нагхави Хоссейни заявил, что правительство Бахрейна должно быть привлечено к ответственности за неуважение к иранскому гимну, проявленное в ходе прошедшего футбольного матча между национальными командами двух стран. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам парламентария, бахрейнские болельщики проявили неуважение к иранскому гимну во время матча 15 октября на стадионе «Манама». Он отметил, что это была тщательно спланированная акция, которая требует расследования со стороны правительства. Он призвал ФИФА запретить Бахрейну принимать спортивные соревнования в будущем.

Напомним, что раннее в ходе матча Бахрейн-Иран отборочного этапа Чемпионата мира-2020 бахрейнские болельщики освистали иранский гимн.