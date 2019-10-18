Оренбург, , 06:56 — REGNUM В Оренбурге глава города Дмитрий Кулагин может покинуть пост градоначальника и вернуться на прежнюю должность руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области, сообщают СМИ.

Официально ни в пресс-службе Оренбурга, ни в управлении информационной политики области эту информацию не подтвердили.

Между тем в СМИ и Telegram-каналах наблюдается информационный всплеск по поводу смены власти в областном центре. По данным информресурсов, возглавить муниципалитет может варяг. В качестве возможного кандидата называют имя Владимир Ильиных, который сейчас является депутатом Законодательного собрания Свердловской области. У него есть опыт градоначальства. В 2014 году он был назначен на должность главы Североуральска, уроженцем которого является, так же как и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

В случае «прихода человека Паслера» в Оренбург отдельные Telegram-каналы прогнозируют «жесткую зачистку» в мэрии и горсовете, что воспринимают позитивно, поскольку город давно нуждается в продуктивных командах обеих ветвей власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года экс-мэр города Евгений Арапов был отправлен в отставку из-за обвинений в коррупции. В городе назначили конкурс на пост мэра, участниками которого стали 34 кандидата. Отбор прошли двое — Дмитрий Кулагин и экс-глава администрации Северного округа Оренбурга Сергей Чуфистов. Горсовет 20 декабря избрал Кулагина.

Стоит отметить, что общественность с воодушевлением восприняла смену власти, ожидая, что новый мэр сформирует профессиональную команду и начнется положительное развитие муниципалитет. С течением времени воодушевление части населения утрачивается, а разочарование растет.