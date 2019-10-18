Москва, , 06:30 — REGNUM О своём обращении к российскому президенту Владимиру Путину сообщил бывший президент СССР Михаил Горбачёв в интервью «Известиям».

Отвечая на вопрос, общается ли он в последние годы с Путиным и спрашивает ли у него советов кто-то из мировых лидеров, экс-президент СССР сказал, что сейчас «тревожное время», и на мировых лидерах «лежит огромная ответственность».

Эммануэлю] Макрону». Горбачёв «Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам — как правило, это краткое письмо. Некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, президенту Франции [».

Политик пояснил, что в основном своё видение высказывает через СМИ, «которые публикуются у нас и за рубежом». Он упомянул в этой связи о своей новой книге «Будущее глобального мира», готовящейся выйти в свет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Горбачёв заявил, что считает перестройку, которая была проведена в СССР под его руководством, благим делом.

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