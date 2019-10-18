Москва, , 06:09 — REGNUM Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» опубликованы телеканалом «Россия 24».

Пуск ракеты Mil.ru

Напомним, учениями «Гром-2019», которые проходили 17 октября, руководил верховный главнокомандующий Владимир Путин. По мишеням, расположенным на полигонах на Камчатке и в Коми, были запущены крылатые ракеты Х-101.

Также по целям на полигонах на Камчатке и в Архангельской области были запущены баллистические ракеты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, все ракеты достигли целей.

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