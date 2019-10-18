Приштина, , 09:47 — REGNUM Глава «Демократической лиги Косово» Иса Мустафа заявил о намерении занять пост президента через два года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа подчеркнул, что это не главная тема переговоров между «Демократической лигой» и партией «Движение за самоопределение» Альбина Курти.

Напомним, «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» намерены заключить соглашение о правительственной коалиции.

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