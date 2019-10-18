Новосибирск, , 05:02 — REGNUM В Новосибирске увольняют директора центра по проблемам домашних животных. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети Facebook. Причина — «накопилось много вопросов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Подписан приказ об увольнении Андрея Каркавина с должности директора МКУ «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» с 22 октября, — написал Локоть. — К деятельности центра накопилось много вопросов как со стороны общественности, зоозащитников, так и от органов контроля и депутатов».

По словам градоначальника, «изменения законодательства, новые условия, к которым важно адаптировать работу учреждения, требуют нового взгляда и иных организационных подходов».

Кто займёт освободившее место директора центра пока неизвестно. Поиск нового руководителя ещё ведётся. Власти обещают принять решение до конца года.