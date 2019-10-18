Приштина, , 09:42 — REGNUM 17 октября лидер косовской партии «Движение за самоопределение»Альбин Курти назвал сильное присутствие Сербии проблемой развития севера Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что его правительство намерено сотрудничать с местными сербами, которые также страдают от доминирования Сербии на севере Косово:

«Мы должны пойти на север Косово, пойти, чтобы служить. <…> Мы должна стать таким правительством, которое будет служить каждому жителю Косово, будь то серб или албанец. Северная и южная Трепча должны объединиться, а после объединения Трепчи объединится и Митровица. Нужны инвестиции в Трепчу. Приштина, то есть наше правительство, не инвестировало в Трепчу, только Сербия. Больше такого быть не должно».