Париж, , 09:26 — REGNUM 17 октября французский Сенат принял в первом чтении проект закона о ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, для официальной ратификации Францией протокола необходимо, чтобы соглашение было одобрено также Национальным собранием Франции.

Напомним, 16 октября Италия и Великобритания завершили процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Таким образом, из 29 стран Альянса, 24 уже завершили процесс ратификации.

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