История вопроса

Страны бывшей Югославии и Албания стремятся стать членами Евросоюза, связывая с этим надежды на благосостояние. Даже в Сербии, пострадавшей от действий Запада, такие настроения достаточно сильны.

Две бывшие югославские республики уже являются членами Евросоюза. Словения – с 1 мая 2004 года, Хорватия – с 1 июля 2013-го.

В настоящее время поданы заявки на вступление в Евросоюз от Северной Македонии (заявка подана в 2004 году), Черногории (2008), Албании (2009), Сербии (2009), Боснии и Герцеговины (2016).

В Евросоюзе осторожно говорят о возможности вступления «шести стран» к 2015 году. Под шестой «страной» подразумевается Косово. Неготовность этих стран к вступлению в Евросоюз объясняется необходимостью глубоких реформ, в том числе в судебной системе, в достижении независимости прессы и борьбе с коррупцией.

К тому же в Боснии и Герцеговине – проблемы с единством страны, Северная Македония, несмотря на смену названия, имеет проблемы с Грецией, а ситуация Сербии с Косово хорошо известна.

В действительности, опыт вступления в Евросоюз таких стран, как Болгария, Румыния и Венгрия говорит о том, что расширение Евросоюза иногда приносит большие проблемы. А вступление в ЕС Албании и Косово будет просто насмешкой над Европой.

Поэтому Евросоюзу выгодно поддерживать Западные Балканы в «подвешенном» состоянии, всячески оттягивая реальное их вступление в союз. Этим достигаются цели сдерживания роста влияния Турции и Китая в регионе, и создания из Балкан «санитарного кордона» от мигрантов из Азии.

