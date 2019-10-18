Брюссель, 18 октября 2019, 09:14 — REGNUM 17 октября перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил, что Македония заслуживает зеленого света по началу переговоров с ЕС.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, также Шарец предупредил о возможных негативных последствиях откладывания начала переговоров с Северной Македонией:
«Если сегодня Македония не получит зеленый свет, события могут стать непредсказуемыми».
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