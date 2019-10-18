Мехико, , 04:27 — REGNUM Мексиканские власти отчитались о задержании одного из сыновей наркобарона Хоакина Гусмана, известного также под прозвищем Коротышка, сообщает Excelsior.

Сообщается, что подозреваемый был задержан в городе Кулиакан штата Синалоа в Мексике. Отмечается, что члены Тихоокеанского картеля, главой которого был Коротышка, попытались отбить задержанного у силовиков, в результате чего произошла перестрелка у здания прокуратуры штата.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля федеральный суд американского Бруклина приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам. Его признали виновным в создании преступного сообщества и контрабанде наркотических веществ в США. Отмечалось, что сам Гусман на заседаниях суда своей вины не признал.

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