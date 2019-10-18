Брюссель, , 09:05 — REGNUM 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли выступил перед депутатами с речью по основным вопросам повестки дня.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, такими вопросами стали начало переговоров с Северной Македонией и Албанией, климатические изменения, проблема сирийской границы и операция турецкой армии в Сирии, реформа ЕС в связи с проблемой миграции и соглашение по Брекситу.

«Мы знаем, что по этому вопросу существуют различные точки зрения. Наша позиция заключается в том, что необходимо позволить начать переговоры с Албанией и Северной Македонией», — заявил Сассоли, также добавив, что ЕС должен выполнять обещания.

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