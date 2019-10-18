Скопье, , 09:11 — REGNUM Заместитель председателя ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Александр Николовски заявил, что «с понедельника Заев (Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии, прим. переводчика) должен подать в отставку, а затем мы сформируем техническое правительство».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что Зоран Заев ответственен за негативное решение Совета ЕС по заявке Северной Македонии.

Напомним, Совет ЕС ещё не принял никакого решения по началу переговоров с Северной Македонией и Албанией.

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