Скопье, , 09:02 — REGNUM Глава самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски заявил о намерении вывести людей на улицы и площади.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Мицкоски назвал 17 октября днём, когда у оппозиции закончилось терпение, и призвал все население присоединиться к протестам:

«С сегодняшнего дня улицы и площади станут домом для оппозиции. Сегодня мы начинаем последнюю битву. Сегодня я предвещаю великую победу ВМРО-ДПМНЕ.

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Я знаю, что бывают трудные моменты, я знаю, что все ожидают получения даты начала переговоров с ЕС. Все мы верим в европейское будущее и продолжаем верить, но политики-лжецы, которые обещают, но ничего не делают, нас к нему не приведут».

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