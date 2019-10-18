Москва, , 04:02 — REGNUM Целью турков в сделке с США по операции «Источник мира» в Сирии является попытка добиться для себя определённых выгод, заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Антюшин в интервью телеканалу «Звезда».

Комментируя соглашение, достигнутое Анкарой и Вашингтоном по Сирии, Антюшин отметил, что Турция оказалась в этой ситуации «наиболее эффективным и результативным участником событий».

Турки, отмечает военный эксперт, выгодно использовали своё геостратегическое положение, а также свои отношения с Вашингтоном и с Москвой. Анкара опередила Вашингтон, начав операцию «Источник мира». Говоря о позиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Антюшин сказал:

«И теперь он, я думаю, выторговывает определённые дивиденды или условия, интересы свои, которые вынужден в той или иной мере учитывать тот же [президент США Дональд] Трамп».

По словам эксперта, нельзя рассчитывать на покорность курдов, за которых всё решили в Анкаре и в Вашингтоне.

Антюшин «Во-вторых, есть и другие участники этого узла противоречий и конфликта, действия которых могут проявиться самым неожиданным образом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецко-американская договорённость предполагает, что операция «Источник мира» прекращается на 120 часов, чтобы курды, которым покровительствуют США, смогли отойти от турецко-сирийской границы.

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