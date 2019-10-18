Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Имя преемника уходящего в отставку американского министра энергетики Рика Перри будет объявлено в ближайшее время, сообщает Reuters.

Сообщения о готовящейся отставке Перри подтвердил глава Соединённых Штатов Дональд Трамп. Однако Перри будет руководить американским минэнерго до конца декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября американские массмедиа распространили информацию о том, что Перри предупредил руководство США о своём намерении уйти в отставку.

Предположительно, планы Перри имеют отношение к скандалу вокруг пресловутого разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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