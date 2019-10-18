Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Приостановка Вашингтоном финансовой помощи Украине объяснялась коррумпированностью украинских чиновников, сообщил журналистам и. о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни.

По словам Малвэни, нет смысла вливать деньги в страну, где процветает коррупция и где деньги просто осядут в карманах чиновников.

Малвэни «Да я и не уверен, что европейские страны помогают им».

Американец подчеркнул: европейские партнёры не помогают Киеву, что вовсе не устраивает руководство Соединённых Штатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп инициировал приостановку финансирования «обороны» Украины. Позже военная помощь была возобновлена.

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