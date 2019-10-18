Исламабад, , 09:25 — REGNUM По меньшей мере 13 человек были убиты в ходе перестрелок между племенами Марват и Бетани в дистрикте Танк пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Dawn со ссылкой на полицию дистрикта.

Вооруженное столкновение между племенами началось с того, что члены племени Бетани убили двоих мотоциклистов из племени Марват. За этим последовала настоящая локальная война, включавшая перестрелки у насосов с водой и расстрел автобуса на горной дороге.

В ответ на беспорядки в дистрикт Танк было направлено усиленное формирование полиции. Также начались рейды в племенных поселениях с целью ареста подозреваемых в перестрелках. Провинция Хайбер-Пахтунхва, значительную часть населения которой составляют пуштуны, по-прежнему плохо контролируется вооруженными силами и полицией Пакистана.