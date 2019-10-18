Исламабад, , 09:38 — REGNUM Лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заявил, что не пойдет на переговоры с правительством, пока премьер-министр Имран Хан не уйдет в отставку.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, оппозиционный политик отметил, что «время для переговоров закончилось», и теперь он и его партия усиленно готовятся к «Маршу свободы» на Исламабад. По словам Фазлура Рехмана, представители правительства не обращались к нему с предложением начать переговоры.

Напомним, что Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем.