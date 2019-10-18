Исламабад, , 09:29 — REGNUM 17 октября Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что любые попытки Индии изменить направление течения трех «восточных рек» в бассейне Инда будет расценено Исламабадом как «акт агрессии».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что Исламабад имеет «исключительные права» на воды рек Инд, Джелам и Чинаб по Договору о водах Инда 1960 года. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на предвыборном митинге в штате Харьяна, что он готов «вернуть воды трех восточных рек фермерам штата».

Напомним, что режим пользования реками бассейна Инда был установлен в договоре 1960 года, посредником в котором был назван Всемирный банк. От вод «восточных рек» напрямую зависит жизнь в пакистанских провинциях Синд и Панджаб.