Исламабад, , 09:00 — REGNUM 17 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан одобрил реформу правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр заявил, что его партия должна стать более динамичной и единой перед лицом угрозы со стороны объединенной оппозиции. Ожидается, что обновленная «Техрик-е-Инсаф» сможет эффективнее противостоять «Маршу свободы», организованному оппозиционной исламистской партией «Джамийат Улема-е-Ислам».

Напомним, что, несмотря на положение ведущей партии в правящей коалиции, «Техрик-е-Инсаф» нельзя назвать абсолютно монолитной. Ряд видных деятелей партии неоднократно критиковали правительство за провалы в экономической политике.