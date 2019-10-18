Москва, 18 октября 2019, 02:01 — REGNUM Турецкая сторона на переговорах по Сирии действует в отношении США непрозрачно, заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью RT.
Комментируя обещания Анкары приостановить операцию «Источник мира» в Сирии в обмен на отмену американских санкций, эксперт предположил, что турки от военной операции не откажутся.
Эксперт отметил, что курдам создали «кабальные условия», которые они не станут терпеть. Так что переговоры провалятся, по-видимому, а ситуация на земле в итоге, скорее всего, «будет повёрнута в сторону Турции», считает Мухин.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара и Вашингтон договорились, что курдам дадут возможность в течение 120 часов выйти из зоны боевых действий в Сирии.
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