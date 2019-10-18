Москва, , 02:01 — REGNUM Турецкая сторона на переговорах по Сирии действует в отношении США непрозрачно, заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью RT.

Комментируя обещания Анкары приостановить операцию «Источник мира» в Сирии в обмен на отмену американских санкций, эксперт предположил, что турки от военной операции не откажутся.

Дональдом] Трампом и его командой в такую оперативную игру. То есть делают вид, что заключают какие-то соглашения, но на деле речь идёт о попытках сдвинуть курдов и курдские подразделения с места». Мухин «Скорее всего, они просто играют с [президентом СШАи его командой в такую оперативную игру. То есть делают вид, что заключают какие-то соглашения, но на деле речь идёт о попытках сдвинуть курдов и курдские подразделения с места».

Эксперт отметил, что курдам создали «кабальные условия», которые они не станут терпеть. Так что переговоры провалятся, по-видимому, а ситуация на земле в итоге, скорее всего, «будет повёрнута в сторону Турции», считает Мухин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара и Вашингтон договорились, что курдам дадут возможность в течение 120 часов выйти из зоны боевых действий в Сирии.

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