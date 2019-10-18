Санто-Доминго, , 09:53 — REGNUM Министр иностранных дел Доминиканской Республики Мигель Варгас и посол Республики Конго на Кубе и в Доминикане по совместительству Розали Кама-Ньямайуа подписали документ об установлении дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Варгас подчеркнул, что Конго — это уже девятое по счёту государство, с которым Доминиканская Республика установила дипотношения за время его пребывания в должности.

Глава доминиканского МИДа также отметил, что страны обладают «огромным потенциалом для развития взаимовыгодных отношений».

В конце церемонии Варгас поблагодарил правительство Конго за поддержку кандидатуры Доминиканской Республики на последних выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН.