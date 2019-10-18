Москва, , 01:41 — REGNUM Турецко-американская договорённость по Сирии — это попытка сохранить политическое лицо лидерами двух стран, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью телеканалу «Звезда».

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп Tccb.gov.tr

Комментируя обещание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в обмен на отмену американских санкций приостановить военные действия в приграничных сирийских городах, чтобы курды в течение 120 часов смогли выйти в безопасную зону, Рожин сказал:

«Дело в том, что для США этот договор — это спасение политического лица, потому что критика [американского президента Дональда] Трампа внутри Штатов сильна. Поэтому Трамп через вице-президента США Майка Пенса заключает этот договор с Эрдоганом».

Эксперт отметил, что, в случае срыва соглашения, Трамп может обвинить в этом Анкару или курдов, сняв ответственность с себя.

«Я хотел мира, а курды хотят войны, они отказались, я сделал всё, что мог» . В этом плане договор направлен на спасение политического лица Эрдогана и Трампа». Рожин «Эрдогану тоже выгодно, чтобы этот договор был заключён, поскольку, если курды откажутся от этих условий, то он может сказать:. В этом плане договор направлен на спасение политического лица Эрдогана и Трампа».

Эксперт отметил, что будет договор выполнен или нет — не известно. Например, не были названы конкретные точки на сирийско-турецкой границе, на которые распространяется действие договора, говорится только о «30-киллометровой зоне, не называются конкретно её границы».

Читайте также: Демпартия США назвала «фальшивыми» обещания Турции прекратить огонь

Напомним, в ходе переговоров Пенса и Эрдогана решено дать курдам возможность выйти из зоны боевых действий, которые до сих пор велись на северо-востоке Сирии в рамках турецкой операции «Источник мира». Вашингтон обещает снять с Анкары санкции.

Читайте также: Мы победим врагов человечества. Эрдоган ответил Трампу в Twitter

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп подтвердил, что снимет санкции с Турции в обмен на прекращение огня