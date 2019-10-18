Тегусигальпа, , 09:07 — REGNUM Министерство иностранных дел Гондураса отвергло характеристику своей страны как «наркогосударства», данную ей министерством юстиции США после того, как свидетели по делу брата гондурасского президента указали на участие последнего в наркотрафике. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Прокуратура Нью-Йорка потребовала квалифицировать Гондурас как наркогосударство после того, как ею были получены доказательства, что кампанию нынешнего президента Хуана Орландо Эрнандеса финансировали наркоторговцы, а его брат, бывший депутат Хуан Антонио Эрнандес — их непосредственный подельник.

МИД Гондураса направил в Государственный департамент США две ноты, в которых потребовал «в дальнейшем исключить компрометирующие оценки» своего государства.

В одной из нот МИД объяснил, что «ему сложно понять, как из обвинения одного человека было выведено такое уничижительное определение гондурасского государства».