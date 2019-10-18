Анкара, , 09:06 — REGNUM В рамках операции «Источник мира» в районе Расулайн на турецко-сирийской границе подразделениями Вооруженных сил Турции был обнаружен крупнейший склад вооружений во всем округе. После проведения поисково-разведочных работ также было захвачено большое количество боеприпасов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в освобожденных от террористов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны деревнях района Расулайн было обнаружено множество боеприпасов — патронов и реактивных гранат. К югу от Расулайна на автобане М4 турецкие солдаты заняли огромный склад вооружений, служивший для террористов арсеналом. Из него было изъято более 100 боеприпасов для ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), а также множество мин, боеприпасов к ДШК (пулемет Дегтярева-Шпагина, крупнокалиберный), тысячи боеприпасов для зенитных установок и до 300 минных тралов.

Операция «Источник мира» проводится Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения Отрядов народной обороны, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для нейтрализации попыток создать террористический коридор на своих южных рубежах, а также водворения в регионе мира и порядка.