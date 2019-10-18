Симферополь, , 01:12 — REGNUM Заявление Киева о создании объединения «Кубань» — бессмысленная попытка давления на Россию, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек («Единая Россия») в интервью RT.

Комментируя инициативу Верховной рады по созданию «Кубани» якобы для защиты интересов украинцев в России, Бальбек назвал это попыткой Киева заслать «политических эмиссаров», которая всё равно не даст результата Украине.

Лучше бы Киев подумал о сотрудничестве с Россией, отмечает российский депутат.

Бальбек «Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Раде создадут «Кубань», чтобы помочь этническим украинцам, проживающим в России, «вернуться в культурное и социальное поле».

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