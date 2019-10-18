Анкара, , 09:09 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, к которой были приложены видеоматериалы с изображением некоторых террористов, сдавшихся турецким военнослужащим в ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. На видео можно увидеть, как сдавшиеся боевики принимают выданную им пищу.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, один из боевиков рассказал, как оказался членом террористической группировки. По его словам, он был захвачен ею, когда находился в дороге вместе с отцом. Террорист заявил: «Мне дали оружие силой. Я не умел с ним обращаться. Мне сказали, что я буду воевать против турецкого государства».

Сдавшийся боевик сообщил: «Я был вынужден стать членом их группировки, так как в противном случае они бы расправились с моей семьей и моими братьями. Когда Турция начала свою операцию «Источник мира», я бросил оружие и сдался. Те, кто там воюет, приходите и тоже сдавайтесь. Будьте уверены, что здесь никто ничего вам не сделает. Я прошу прощения у Турции, мне очень жаль, я правда ни при чем, меня захватили и заставили воевать».