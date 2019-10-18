Москва, , 00:57 — REGNUM Защита украинцев в России, которую изображают в Киеве путём создания в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань» — лицемерие, заявил член Совфеда Константин Косачёв в интервью RT.

Киев, по словам политика, пытается создать «зеркальную ситуацию», как бы следуя за Москвой, которая заботится о своих соотечественниках за границей.

Косачёв «Украина тоже делает попытки. Но в качестве второго этапа будет эксплуатироваться тема того, что украинские соотечественники нуждаются в покровительстве и защите. Но это лицемерие и попытка политизировать данный вопрос».

Косачёв подчеркнул, что в России представителям любых наций всегда было жить комфортно, и украинцы — не исключение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Раде объявили о создании «Кубани»: эта структура займётся «разработкой политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

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