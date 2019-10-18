Баку, , 00:34 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласились до конца года провести еще одну встречу. Об этом заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подводя итоги своего трехдневного визита в регион — в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Согласно заявлению, премьер-министр Армении и президент Азербайджана проинформировали посредников о своей недавней беседе на саммите СНГ в Ашхабаде, а также представили свои идеи о том, как продвинуть процесс урегулирования карабахского конфликта.

Сопредседатели от США, Франции и России также приветствовали перспективу внедрения конкретных гуманитарных мер и мер безопасности с целью подготовки народов к миру и снижения напряженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США) 15 октября побывали в Армении, 16 октября — в Нагорном Карабахе, а от туда отправились в Азербайджан.