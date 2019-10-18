Анкара, , 09:28 — REGNUM Турецкое новостного агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что силы США эвакуировали четыре свои базы из города Айн-эль-Араба (на курдском языке известного как Кобани) на турецко-сирийской границе, уничтожив две из них при помощи боевых самолётов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках вывода американских военнослужащих с севера Сирии, покинули свои позиции и подразделения на турецко-сирийской границе. Напомним, что позиции эвакуированной, но не уничтоженной американской базы в Манбидже захватили подразделения военной полиции РФ и сил Башара Асада.

После вывода американских сил из Айн-эль-Араба единственным местом их дислокации на севере Сирии остается район Румейлан мухафазы Эль-Хасака. Также военные базы США имеются в Дейр-аз-Зоре на востоке страны. Американские военнослужащие начали эвакуацию с севера Сирии после старта турецкой операции «Источник мира». Под предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ими было построено 18 баз в Эль-Хасаке, Ракке, Дейр-аз-Зоре, Манбидже и Телль-Абьяде.