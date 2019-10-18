Ереван, 18 октября 2019, 00:28 — REGNUM Армения избрана членом Совета по правам человека ООН, получив голоса 144 из 193 стран. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Изменения законодательства о СМИ»
Армения стала членом Совета по правам человека ООН
«Это свидетельство очень большого доверия международного сообщества к нашей стране, особенно в вопросе защиты прав человека. Поздравляю всех нас», — написал премьер-министр.
Одна из наиболее актуальных тем во внешнеполитической деятельности Армении – вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Страна находится в частичной блокаде. Активом Армении является армянская диаспора за рубежом, имеющая в арсенале инструменты для достижении целей в США и России.
Основными партнерами Армении является Россия, Евросоюз, Грузия и Иран. Развиваются отношения с США, Китаем. Армения - член ОДКБ и ЕАЭС. Наиболее сложные у Армении отношения с соседним Азербайджаном и Турцией.
Страна находится в частичной блокаде. Активом Армении является армянская диаспора за рубежом, имеющая в арсенале инструменты для достижении целей в США и России.
Основными партнерами Армении является Россия, Евросоюз, Грузия и Иран. Развиваются отношения с США, Китаем. Армения - член ОДКБ и ЕАЭС. Наиболее сложные у Армении отношения с соседним Азербайджаном и Турцией.