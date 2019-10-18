Ереван, , 00:28 — REGNUM Армения избрана членом Совета по правам человека ООН, получив голоса 144 из 193 стран. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это свидетельство очень большого доверия международного сообщества к нашей стране, особенно в вопросе защиты прав человека. Поздравляю всех нас», — написал премьер-министр.