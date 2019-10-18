Москва, , 00:24 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Москве с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко. Как передает ИА REGNUM, на встрече обсудили переговоры с Молдавией и российско-приднестровские отношения.

Говорили, в частности, об итогах состоявшегося в Братиславе раунда «Постоянного совещания…» в формате «5+2» и о дальнейших перспективах международного диалога. Собеседники также обменялись мнениями о неформальной конференции в Баварии, в ходе которой ожидается продолжение стартовавших в Братиславе дискуссий.

Говоря об отношениях в Россией, Красносельский акцентировал внимание на проблеме получения жителями Приднестровья гражданства РФ: жители ПМР, рожденные после 26 декабря 1991 года не могут получить российское гражданство. Президент ПМР заявил, что надо устранить законодательные барьеры, препятствующих получению гражданства приднестровскими соотечественниками.

Он также предложил, чтобы граждане России из ПМР могли использовать материнский капитал РФ на территории Приднестровья и получать полисы медицинского страхования РФ для их последующего применения на территории России.