Кито, , 00:17 — REGNUM Генеральная прокуратура Эквадора всерьез выясняет, имело ли место вмешательство России во внутреннюю политику страны, особенно в контексте массовых антиправительственных протестов, которые бушуют в Эквадоре уже две недели. Об этом 17 октября сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома.

В ходе интервью изданию El Comercio главе МВД был задан вопрос: существовала ли некая договоренность между главами различных социальных движений и группами, которые устраивали беспорядки.

Мария Паула Рома ответила, что Генпрокуратура ЭКвадора проводит расследование, которое должно пролить свет на уровень согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями и силами, «которые находятся за пределами Эквадора».

При этом она утверждает, что основные показатели и протестные тенденции в социальных сетях против правительства Эквадора поднимались якобы в Венесуэле, а некоторые атаки якобы имели IP в России.

«Надеюсь, что расследование нам даст ясность об уровне договоренности. Я думаю, что она существовала. Все ли вовлеченные осознавали, во что они играют? Мне кажется, что нет. Думаю, что это должно быть показано», — сказала министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Эквадоре уже почтти две недели не прекращаются антиправительственные протесты, вызванные намерение властей страны провести либеральные экономические реформы по требованию МВФ.