Лефкоша, , 09:17 — REGNUM Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой прокомментировал результаты турецко-американских переговоров в Анкаре относительно приостановления операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии в обмен на уход боевиков Отрядов народной обороны из зоны безопасности. Он резюмировал: «Операция «Источник мира» была приостановлена на 5 дней в обмен на гарантии вывода боевиков Отрядов народной обороны за пределы зоны безопасности и оставление ими систем тяжелого вооружения».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар отметил: «Несомненно, что этого результата удалось достичь благодаря решительному отстаиванию Турцией своей позиции».

Премьер-министр добавил: «Мы желаем, чтобы регион был очищен от террористических группировок, а Турция была в безопасности».