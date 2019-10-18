Душанбе, , 00:09 — REGNUM В Таджикистане указами президента Эмомали Рахмона назначены послы в Израиль, Непал, Таиланд, Индонезию и Шри-Ланку по совместительству. Таким образом, назначенные сотрудники внешнеполитического ведомства страны будут возглавлять дипломатические миссии в двух странах одновременно.

По информации пресс-службы президента Таджикистана, Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Пакистане, Насредин Исматулло, был назначен по совместительству главой дипмиссии в Бангладеше. А в Индонезии и Таиланде послом Таджикистана по совместительству стал Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Малайзии Ардашер Кодири.

Дипмиссии Таджикистана в Непале и Шри-Ланке по совместительству возглавил посол Таджикистана в Индии — Султон Рахимзода. Также указом Эмомали Рахмона Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Узбекистане Имом Содик вступил в должность посла своей страны в Израиле.

Также в связи с переходом на другую работу (назначен генконсулом Таджикистана в Екатеринбурге) с должности старшего советника аппарата помощника президента Таджикистана по вопросам зарубежных связей был снят Саидзода Зафара Шерали.

По данным пресс-службы президента страны, Зиёи Хуршед Махшулзода занял пост первого заместителя директора Центра стратегических исследований при президентеТаджикистана. А Шараф Шерализода занял кресло первого заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом страны.

Кроме того, на должность полномочного представителя в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ вместо Рустама Мирализода в связи с переходом на другое место работы назначен Абдусаттор Фаттохзода, ранее занимавший должность начальника Службы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи МВД Таджикистана.