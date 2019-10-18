Анкара, , 00:05 — REGNUM Совместные усилия приведут к победе над терроризмом, написал 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган президенту США Дональду Трампу на его странице в Twitter.

В частности, Эрдоган заявил, что совместные усилия Турции и США установят мир и стабильность на Ближнем Востоке.

«Господин президент, множество жизней будет спасено, когда мы победим заклятого врага человечества — терроризм. Я уверен, что совместные усилия приведут к установлению мира и стабильности в нашем регионе», — написал турецкий президент в комментарии к сообщению Трампа на его странице в Twitter .

Напомним, президент США заявил, что последние турецко-американские договорённости о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии являются великим днём для США, для Турции и для всей мировой цивилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию против сирийских курдов с целью создать на этих территориях «зону безопасности» вдоль своей границы.

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