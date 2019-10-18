Псков, , 00:01 — REGNUM Управление Росприроднадзора по Псковской области проинформировало о прекращении своей деятельности с 16 октября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Управление будет реорганизовано «в форме присоединения к Северо-Западному межрегиональному управлению Росприроднадзора» с местом нахождения в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в июне 2019 года начался процесс реорганизации и новгородского регионального управления Росприроднадзора: ведомство также присоединяется кСеверо-Западному межрегиональному управлению Росприроднадзора — так будет переименован департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Северо-Западному федеральному округу.