Кишинёв, , 23:57 — REGNUM Парламент Молдавии намерен принять пакет согласованных Кишиневом и Комратом законов, закрепляющих статус Гагаузии, до 23 декабря, когда будет отмечаться 25-летие образования Гагаузской автономии. Об этом заявила спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная на встрече с председателем Народного собрания (парламента) Гагаузии Владимиром Кыссой, передает ИА REGNUM.

Кысса назвал вопрос рассмотрения парламентом Молдавии «гагаузских» законопроектов «главной проблемой текущего момента» в отношениях Молдавии и Гагаузии. Он напомнил, что законопроекты были разработаны совместной рабочей группой парламентов Молдавии и Гагаузии при участии международных экспертов. Комрат настаивает на их принятии в согласованной редакции.

В Демпартии Молдавии в то же время заявили, что пакет «гагаузских законов» «нарушает Конституцию». Как заявил депутат от Демпартии Сергей Сырбу, их принятие несет «риски возникновения волнений в обществе».

Напомним, законы согласовали еще летом 2015 года, однако парламент Молдавии много раз откладывал их принятие. В 2017 году депутаты от правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка полностью переписали законы и приняли их в измененном виде. Это вызвало протест в Комрате, и президент Игорь Додон направил их обратно на пересмотр. Законопроекты не предполагают расширения автономии Гагаузии, но лишь закрепление положений уже существующего статуса.

Отметим, что положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».