Африн, Сирия, 17 октября 2019, 23:54 — REGNUM Командующий курдских сил в Сирии Мазлум Абди заявил, что ополчение готово соблюдать режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута между США и Турцией, 17 октября передает агентство Associated Press.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 октября вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о 120-часовом прекращении огня турецкими силами на севере Сирии.
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