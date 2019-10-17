Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Министр энергетики США Рик Пэрри уведомил главу Белого дома Дональда Трампа а решении подать в отставку. Об этом 17 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Рик Перри Gage Skidmore

Отмечается, что точные сроки ухода Перри с поста пока неизвестны. Официальный представитель министерства отказался комментировать данную информацию.

Об отставке Перри со ссылкой на свои источники также сообщает CNBC, отмечая, что министр покидает пост по собственному желанию.

Рик Перри возглавляет министерство энергетики США с марта 2017 года. До этого в течение 15 лет был губернатором штата Техас.