Буэнос-Айрес, , 08:03 — REGNUM За два месяца до окончания срока своих полномочий президент Аргентины Маурисио Макри создал Совместную оперативную следственную группу по борьбе с наркотрафиком. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Соответствующий указ был издан в официальном правительственном бюллетене. Группа будет состоять из 20 сотрудников федеральной полиции, военно-морской префектуры, полиции, отвечающей за безопасность аэропортов, жандармерии и провинциальной полиции.

В документе уточняется, что «одна из целей, поставленных отделом по борьбе с наркотрафиком, заключается в разработке и осуществлении стратегий, действий, программ и политики по борьбе с незаконным сбытом наркотических средств, утечкой химических прекурсоров и связанными с ними преступлениями на всей территории страны, особенно в приграничных зонах».